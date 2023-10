Marián Berky, tréner futsalovej reprezentácie: "Dvakrát sme remizovali, dobre sme sa pripravili aj tento raz. Myslím si, že za stavu 2:2 sme mali 2 vyložené šance (Belaník). Možno keby sme tam dali skôr gól a potom neurobili dve fatálne chyby. Jedno striedanie ale tak stáva sa to. Tak ako sme dneska chceli vyhrať, išli sme za tým a urobili sme aj také chyby. Nemôžem hráčom povedať, že by nechceli, ale také chyby by sme nemali robiť a myslím si, že ten zápas sme mali vyhrať my a nie Nemci."

Peter Kozár, kapitán futsalovej reprezentácie: "Tak dá sa povedať, že zápas sme mali dobre rozbehnutý. Viedli sme o gól, ale vlastnými chybami sme im darovali prvý, tretí a možno aj štvrtý gól. Ten zápas sme chceli vyhrať, skúsili sme power play a na začiatku sme tam mali šance, nedali sme a potom takouto chybou. Ani nie, že cez celé ihrisko ale dovedú loptu do prázdnej brány. To nás asi položilo až na kolená a či to bolo remíza alebo prehra, je to v podstate jedno."