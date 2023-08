Futbalistom Spartaka Trnava sa málila remíza 1:1 v úvodnom zápase play off Európskej konferenčnej ligy s ukrajinským SC Dnipro-1.

Tréner Michal Gašparík uviedol, že jeho tím sa zľakol početnej výhody, v ktorej hral od 5. minúty, keď dostal červenú kartu obranca hostí Eduard Sarapija. Kouč Spartaka po stretnutí neskrýval sklamanie, keď povedal, že podobná príležitosť sa môže vyskytnúť raz v kariére a vyrovnávajúci gól označil za obrovský darček ponúknutý súperovi.

Ukrajinský vicemajster vyrukoval do prvého stretnutia na Štadióne Antona Malatinského so základnou jedenástkou vytvorenou čisto z domácich hráčov. Už po piatich minútach hry nastal moment, ktorý mal výrazne pomôcť Spartaku. Prenikajúceho Marka Djuricina stiahol Eduard Sarapija, ktorý najskôr videl z rúk hlavného rozhodcu Juxina Xhaju žltú kartu. Keďže však ukrajinský stopér fauloval ako posledný brániaci hráč, po vzhliadnutí VAR-u prišla zmena verdiktu a Sarapija v stretnutí dohral. Tvorba razom zostala výhradne na Trnavčanoch, no ich hra vyzerala kostrbato.

"Hráči sa po červenej karte zľakli toho, že fakt môžeme zvíťaziť. Prvý polčas bol strašne nesúrodý. Neboli sme v správnom postavení, nemali sme správne riešenia, hrali sme veľmi pomaly. Všetko bolo alibistické," zhodnotil prvý polčas na pozápasovej tlačovej konferencii Gašparík. Jeho mužstvo si v závere prvého dejstva vypracovalo tutovku, v ktorej sa ocitol Djuricin, rakúsky útočník však z blízka neprekonal devätnásťročného brankára Jakiva Kinajerkina.

Gašparík urobil pred nástupom do druhého polčasu až tri zmeny. Zo stredovej formácie stiahol kapitána Romana Procházku s Martinom Bukatom, ktorých nahradili ofenzívne kreatívnejší Azeez Oseni a Samuel Štefánik. Na hrote dohral Djuricin, za ktorého naskočil Milan Ristovski. Ten sa už po necelých troch minútach dostal do dobrej šance, no nenaložil s ňou ideálne.

"Vedel som, že druhý polčas bude iný. Hovoril som na lavičke, že ideme hrať vabank, chceme vyhrať, aby sme mali väčšie šance na postup. Chcel som ísť hrať na dvoch útočníkov, ale Djuricin sa vypýtal dole, že nemôže. Prestriedali sme troch hráčov a dali sme tam dve typické desiatky. Zápas sme dostali tam, kde sme chceli byť už po červenej karte. Začali sme hrať, dobre kombinovať a dali sme prvý gól," povedal kouč Spartaka, ktorého odvážny ťah slávil úspech a hra domácich výrazne ožila. V 55. minúte sa presadil podobným spôsobom ako v odvetnom dueli 3. predkola EKL proti Lechu Poznaň (3:1) ghanský krídelník Kelvin Ofori, ktorý poslal slovenského zástupcu do vedenia.

Už po góle nasledoval nápor domácich, ktorí cítili šancu odskočiť súperovi na rozdiel dvoch gólov, no bez úspechu. "Zápas mal byť v našej réžii, no my sme dali súperovi obrovský darček v podobe najskôr pokazenej prihrávky a penalty. Namiesto kontrolovania zápasu a pridania druhého, možno aj tretieho gólu, sme inkasovali na 1:1," poznamenal Gašparík, ktorého tím inkasoval v 67. minúte z pokutového kopu. V šestnástke nešťastne fauloval devätnásťročný obranca Sebastián Kóša a z bieleho bodu nezaváhal Oleksandr Pichaľonok.

"Učím stopérov, aby nechodili na zem. Odtiaľ sa nič nedeje, brankári vyriešia situácie z oveľa bližšej vzdialenosti. Nič by sa tam nestalo, mohol to pokojne ustáť. Ja viem, že ten súboj bol nešťastný, ale potom tam nemôže dať nohu a zaháknuť ho, pretože to bola jasná penalta," povedal Gašparík, ktorý však slovenského mládežníckeho reprezentanta so 72 ligovými štartmi a 12 zápasmi v pohárovej Európe podržal: "Niekedy zabúdame na jeho vek, pretože hrá s nami dlho. Očakávania máme na neho najvyššie a veľakrát aj ja zabudnem, že je to stále mladunký chalanisko. Spravil však progres, preto je aj o neho záujem, teraz sú nejaké šumy."

Domácich gól na 1:1 mierne zaskočil a prebral ich až moment z 89. minúty. Druhýkrát v priebehu štvrťhodiny videl žltú kartu hosťujúci Igor Kogut a Dnipro dohrávalo sedem nadstavených minút o dvoch hráčov menej. Podľa Gašparíka bol záver proti odhodlanému súperovi ťažký, no jeho tím premárnil šancu na vypracovanie si dôležitého náskoku pred odvetou:

Trnava remizovala s ukrajinským SC Dnipro-1 1:1. Zdroj: MICHAL SMRČOK

"Stáli ôsmi v línii, čo nie je ľahké prekonať. My sme hrali hádzanú, to nám neprinášalo žiadny efekt. Som smutný a sklamaný, pretože takáto šanca sa vám vyskytne možno raz za kariéru a my sme ju nevyužili. Kľúčové boli situácie, ktoré sme nepremenili. Keď hráte play off a ide o všetko, potrebujete byť efektívni a to sme neboli. Je to však iba polčas, musíme bojovať a urobíme všetko pre to, aby sme skúsili postúpiť."

Trnavčania v záverečných sekundách ešte mali možnosť strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no z malého vápna zlyhal v tutovke Erik Daniel, ktorý po presnom centri prestrelil bránu. Tridsaťjedenročný krídelník si po stretnutí sypal popol na hlavu: "Mal som dať gól, tomu nechýbalo nič. Bola to iba moja chyba."

Ukrajinský vicemajster nemôže do budúcotýždňovej odvety v Košiciach rátať hneď s trojicou hráčov zo základnej zostavy, ktorá nastúpila v Trnave. Okrem dvojice vylúčených (Sarapija, Kogut) sa "vykartoval" aj jeden z dôležitých hráčov stredopoliarskej mozaiky Valentin Rubčinskij. "Je to malé pozitívum tohto nevydareného večera," dodal 41-ročný kormidelník Trnavy.

Odveta je na programe vo štvrtok 31. augusta o 20.00 h v Košiciach, ktoré sú dočasným domovom Dnipra počas vojny na území Ukrajiny.