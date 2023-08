Budú mať čo robiť. Spartak Trnava sa v stredu podvečer stretne v play off Európskej konferenčnej ligy s ukrajinským Dniprovom. Kým Spartakovcov bude tlačiť dopredu vypredaný Štadión Antona Malatinského, tak hostí pôvabné polovičky.

"Čo sa týka porovnania Dnipra s nami, musíme hovoriť o tom, že favorit nie sme a budeme potrebovať aj šťastie v dvojzápase, možno aj viac ako stopercentný výkon, aby sme im mohli konkurovať. Zamerali sme sa na systémové veci, ako pracovať v defenzíve a na cestu k ich prekonaniu. Potrebujeme doma hrať na víťazstvo. Otočilo sa nám to, prvý dvojzápas hráme doma a potrebujeme spraviť dobrý výsledok, aby sme na neutrálnej pôde mali šancu pobiť sa o postup," povedal lodivod červeno-čiernych Michal Gašparík.

Dnipro-1 má vo svojom kádri viacerých juhoamerických futbalistov a jedného Alžírčana. V minulej sezóne obsadil druhé miesto v ukrajinskej lige, kvalifikoval sa do predkola Ligy majstrov, kde však vypadol s Panathinaikosom Atény, následne neuspel v Európskej lige so Slaviou Praha. Všetci sa napriek tomu, že na Ukrajine zúri vojna, cítia v Dnipre dobre. O pohodu sa im však starajú aj pôvabné partnerky.