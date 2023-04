Londýn - Šláger 33. kola anglickej Premier League ovládli futbalisti Manchestru City, ktorí na domácej pôde zdolali vedúci Arsenal 4:1 a výrazne sa tak priblížili k zisku tretieho titulu za sebou. Na Londýnčanov síce strácajú v tabuľke dva body, no v ich prospech hrajú dva zápasy k dobru.

Hrdinami "Citizens" boli Kevin de Bruyne a Erling Haaland, ktorí si dokopy pripísali tri góly a tri asistencie. Belgičan otvoril skóre už v siedmej minúte po presnej strele spoza pokutového územia, pred koncom prvého polčasu zvýšil na 2:0 obranca John Stones. Do druhého polčasu vstúpili opäť lepšie domáci, po prihrávke Haalanda sa druhýkrát presadil de Bruyne. Hosťom sa v 86. minúte podarilo znížiť po góle Roba Holdinga, no dominanciu City zaklincoval v nadstavenom čase Haaland na konečných 4:1.

Nórsky útočník strelil už 49. gól v prebiehajúcej sezóne vo všetkých súťažiach, de Bruyne ich má na konte deväť. Belgický ofenzívny stredopoliar však dokazuje svoju kvalitu prostredníctvom asistencií, ktorých si pripísal už 27. "Spojenie medzi Kevinom a Erlingom je mimoriadne výnimočné, pričom dnes sme sa to snažili využiť čo najviac. Erling strieľa góly neustále, či s Kevinom alebo bez neho, ale keď sú spolu, sú naozaj nebezpeční," uviedol po zápase tréner domácich Pep Guardiola.

Arsenal mal začiatkom apríla pred súperom osembodový náskok, no po troch remízach za sebou a stredajšej prehre hrajú okolnosti v prospech City. To si môže dovoliť prehrať jedno zo zostávajúcich ligových stretnutí a napriek tomu získa svoj piaty titul za uplynulých šesť sezón. "Je to v našich rukách. Až do dnešného dňa som za favorita na titul preferoval Arsenal, pretože ak by nás zdolal, mal by to vo svojich rukách. Teraz si už kontrolujeme svoj osud," citovala španielskeho kouča agentúra AP. Jeho zverenci ťahajú sériu siedmich víťazstiev v rade v Premier League.

Londýnčania naposledy získali ligový titul v sezóne 2003/2004 ešte za éry Patricka Vieiru či Thierryho Henryho. Na súčasný tím "kanonierov" sa upieral zrak verejnosti a tento tlak si v uplynulých týždňoch vybral svoju daň. "Musíme akceptovať realitu. Je to najlepší spôsob, ako sa pohnúť vpred. Títo hráči si po deväť a pol mesiaci, čo sú tu, zaslúžia veľkú pochvalu. Stále zostáva odohrať päť zápasov. Za uplynulých 22 rokov som zažil v tejto krajine už veľa vecí. V tejto lige neexistujú dva rovnaké zápasy. Musíme povzbudiť našich hráčov, ktorí dnes večer tvrdo bojovali proti výnimočnému tímu. Ale aj my sme výnimočný tím," vyjadril sa tréner Arsenalu Mikel Arteta.