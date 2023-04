V nedeľu 30. apríla to bude presne 30 rokov, čo fanatický fanúšik Günter Parche počas zápasu turnaja v Hamburgu bodol tenistku Monicu Selešovú (49). Smutného výročia čierneho dá tenisu sa Parche nedožil. Zomrel vo veku 86 rokov.

Vo štvrťfinále turnaja v Hamburgu 1993 nastúpila Selešová proti Bulharke Magdalene Malejevovej. Počas prestávky medzi hrami Parche prekĺzol až k stoličke Monicy a s 20-centimetrovým vykosťovacím nožom ju bodol. Našťastie sa vtedy 19-ročná tenistka predklonila a nôž skončil v jej chrbte len dvomi centimetrami. Rana sa hojila len pár týždňov. Rodáčku z Juhoslávie reprezentujúcu USA však psychicky položila. Dovtedy víťazka ôsmich grand slamov sa vrátila na kurty až po dvoch rokoch a vyhrala už len jeden turnaj veľkej štvorky.

„Chcel som jej čo najviac ublížiť, aby nemohla hrať dlho tenis,“ priznal na súde fanaticky fanúšik Steffi Grafovej, ktorú práve Selešová zosadila z trónu a porazila ju v troch grandslamových finále. Parche bol vo väzbe pol roka a nakoniec dostal len dvojročnú podmienku a povinné liečenie na psychiatrii. O jeho ďalšom živote sa už nič nevie. Nemecký denník Bild vypátral, že zomrel ešte v auguste 2022. Posledných 14 rokov prežil v domove so zdravotnou starostlivosťou v Nordhausene a na sklonku života bojoval s nevyliečiteľnou chorobou.

Selešová ešte zažalovala organizátorov turnaja a žiadala od nich odškodné 16-miliónov dolárov, ale neuspela. Dnes 49-ročná tenistka vyhrala 53 turnajov a nebyť Parcheho v historických tabuľkách by patrila medzi najlepšie. Žije na Miami a venuje sa osvete o poruchách príjmu potravy, ktorými si taktiež prešla a poriadne ju to zmenilo.