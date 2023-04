Manchester - Úradujúci anglický majster Manchester City si poradil s Liverpoolom aj bez zraneného topkanoniera Erlinga Haalanda.

V sobotňajšom šlágri zdolal súpera jednoznačne 4:1 a to aj bez ďalšej významnej ofenzívnej opory Phila Fodena. "Citizens" tak zostávajú osem bodov za vedúcim Arsenalom, oproti ktorému majú zápas k dobru. Londýnčania vyhrali v nedeľu nad Leedsom taktiež 4:1.

Skóre zápasu v Manchestri otvoril nestrážený Mohamed Salah, ktorý poslal do vedenia hostí. Na jeho presný zásah však dokázal rýchlo odpovedať Julian Alvarez a krátko po prestávke sa v rýchlom slede presadili Kevin de Bruyne a Ilkay Gündogan. Na konečných 4:1 upravil štvrťhodinu pred koncom Jack Grealish. Liverpool tak utrpel ďalšiu ranu v boji o najlepšiu štvorku, ktorá znamená miestenku v Lige majstrov. Na štvrtý Tottenham stráca sedem bodov a na pôde City nevyhral od roku 2015. Jasnú hernú prevahu súpera priznal po stretnutí aj tréner hostí Jürgen Klopp, ktorého mužstvo prehralo tretí zápas za sebou: "Nezostávalo nám nič iné, ako hrať ich hru a robiť to, čo od nás chceli. Môžeme byť radi, že nemali nenásytnú náladu. Boli tam dobré momenty, ale prehrali sme na plnej čiare. Je to neakceptovateľné. Štvorica hráčov podala dobrý výkon, neviem kde bol zvyšok."

Domáci mali jasne navrch najmä v druhom polčase a zariadili pre svojho trénera Pepa Guardiolu sté domáce ligové víťazstvo. Pod vedením Španiela prehralo City od roku 2016 len 28 zo 128 domácich stretnutí Premier League. Guardiolovi sa to podarilo najrýchlejšie v histórii - predošlý rekordér Arsene Wenger potreboval v Arsenale na dosiahnutie tohto míľniku o 11 duelov viac. "Náš výkon bol takmer perfektný od prvej do poslednej minúty. Stál proti nám veľký rival z predošlej sezóny," zhodnotil duel Guardiola pre AP.

Zaváhala aj Chelsea

Po krátkej sérii zápasov s bodovým ziskom opäť zaváhala Chelsea, ktorá prehrala s Aston Villou 0:2. "Nerád obviňujem ostatných, zodpovednosť preberám ja," povedal po zápase tréner domácich Graham Potter. Jeho tím klesol v tabuľke mimo prvú desiatku: "Cítime bolesť našich fanúšikov. Rozumiem ich sklamaniu, frustrácii a hnevu po domácej prehre. Nikto nie je spokojný s našou pozíciou v tabuľke." Za domácich nastúpil prvýkrát od augusta N'Golo Kante, ktorý prišiel na ihrisko v 57. minúte.

Hostí podržal brankár Emiliano Martinez, ktorý zlikvidoval niekoľko obrovských šancí súpera. Oveľa lepšiu streleckú efektivitu mali "Villans" - tí zužitkovali obe strely do priestoru brány. V 18. minúte ich poslal do vedenia lobom Ollie Watkins a pripísal si desiaty gól v sezóne. "Je odhodlaný trénovať každý deň a snaží sa zlepšiť. My sa mu snažíme pomôcť, aby využil svoje charakteristické vlastnosti a schopnosti našim spôsobom," povedal na adresu útočníka tréner Unai Emery. V druhom dejstve upravil na konečných 2:0 John McGinn, ktorý zatočil z diaľky loptu k žrdi.