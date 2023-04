Jej situáciu jej nikto nezávidí. Manželka Michaela Schumachera Corinna mala všetko, ale v roku 2013 sa jej život točil o 180 stupňov. Pád Michaela na lyžiach priviedol rodinu do situácie, o ktorej sa jej nezdalo ani v najhoršom sne.

Všetko zostalo na Corinne. Michaela zostal pripútaný na lôžko a už takmer 10 rokov a ona sa musí postarať nielen o rodinu, ale j o Michaela. Luxusný život sa v posledných rokoch scvrkol na vysedávanie pri posteli Michaela a zháňaní peňazí na nákladné rehabilitácie nevládneho 7-násobného majstra sveta Formuly 1. "Michael je tu, iný, ale je tu a to nám dodáva všetkým silu. Michael mi chýba každý deň a to nielen mne, chýba deťom, rodine, jeho otcovi a všetkým, ktorí boli okolo neho. Každému Michael chýba,“ povedal v jednom dokumente Corinna. Pani Schumacherová po manželovej nehode púšťa k Michaelovi len úzky okruh najbližších, do ktorého sa nezmestil Eddie Jordan nezmestil. Situáciu však chápe a Corinnu ľutuje: „Prešlo takmer desať rokov a Corinna stále nie je schopná chodiť na oslavy alebo obedy, žije ako väzenkyňa. Všetci by sa pýtali na Michaelov stav, čo teraz naozaj nepotrebuje." Životná zmena sa na Corinne odzrkadlila. Z krásky, ktorá vymetala boxy formuly 1, sa stala žena, ktorá nesie ťažký kríž.

Brutálnu premenu Corinny si pozrite TU!