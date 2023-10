Futbalový systém VAR opäť vyvolal v anglickej Premier League kontroverziu. Prišlo k nej v nedeľňajšom šlágri medzi Arsenalom a Manchestrom City (1:0), keď hráč hostí Mateo Kovačič nebol vylúčený za tvrdé zákroky na Martina Ödegaarda a Declana Ricea. Domáci napokon zdolali ManCity prvýkrát od decembra 2015 vďaka gólu striedajúceho Gabriela Martinelliho.

Univerzálny stredopoliar Kovačič poslal oboch súperov k zemi sklzom do nôh po tom, ako odohrali loptu. Oliver mu najprv udelil žltú kartu za faul na kapitána Ödegaarda a tento verdikt nezmenilo ani prešetrenie situácie zo strany VAR. O chvíľu sa dopustil rovnakého zákroku na Ricea, kartu však nedostal vôbec. V oboch prípadoch zaváhal hlavný rozhodca, ale najmä prvý zákrok na Nóra, veľmi surový a nebezpečný, bol aj zaváhaním VAR-u, ktorý Olivera neprivolal k videu na posúdenie.

"Myslím si, že to mala byť červená karta, bol to nepríjemný zákrok. Podľa mňa to bolo jednoznačne na vylúčenie," uviedol pre Skysports bývalý futbalista Theo Walcott, ktorý strávil väčšinu kariéry v Arsenale. Podobne sa však vyjadrovali aj ďalší experti a televízni i weboví analytici.

Ku kontroverzii prišlo len týždeň po spornom rozhodnutí videorozhodcov v stretnutí medzi Tottenhamom a Liverpoolom (2:1). Luis Diaz dostal loptu do siete v 34. minúte, ale hlavný rozhodca gól neuznal pre údajný ofsajd, ktorý signalizoval jeho asistent. Následne verdikt neopravili ani ich kolegovia pri systéme VAR. Vedenie anglických futbalových arbitrov PGMOL priznalo po stretnutí zlyhanie ľudského faktora a šéf rozhodcov Howard Webb sa Liverpoolu ospravedlnil. PGMOL poskytol detailný report i zvukový záznam vedeniu domácej súťaže, ktorá ho následne zdieľala so všetkými účastníkmi. Nahrávka zachytila konverzáciu videorozhodcov, ktorí si v prvom momente mysleli, že bolo správne neuznať gól. Svoju chybu si uvedomili až po následnej rozohrávke.