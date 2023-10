Slovenský futbalista Róbert Mak prišiel na reprezentačný zraz unavený po dlhom cestovaní, zároveň však na ňom bolo vidieť spokojnosť po dosiahnutí čerstvého úspechu. V sobotnom finále Austrálskeho pohára strelil víťazný gól FC Sydney a prispel k triumfu 3:1 nad Brisbane Roar.

"Získať akúkoľvek trofej je veľmi pekné. Nám sa to podarilo ešte pred sezónou a navyše na našom štadióne, na ktorom bola vynikajúca atmosféra. Potešilo ma, že som k triumfu prispel gólom a zápas i oslavy som si užil, aj keď pre mňa boli krátke. Už na druhý deň ráno som totiž absolvoval 23-hodinovú cestu na Slovensko. Pohár však máme a dúfam, že aj v lige sa nám podarí získať titul. V Austrálii sa cítim veľmi dobre, v mužstve vládne dobrá atmosféra a aj život v krajine nie je zlý. Akurát to cestovanie na Slovensko je náročné, ale už som si zvykol. Sám som si vybral túto možnosť, no chodím sem rád a reprezentovať bola pre mňa vždy česť," povedal Mak, ktorý na vrcholnej úrovni získal celkovo siedmu klubovú trofej.

Dobre sa tak naladil na blížiace sa zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Portugalsku a Luxembursku. Cieľ Slovákov je priblížiť sa v nich k postupu na šampionát. "Vieme, o čo hráme. Čakajú nás dva ťažké zápasy a potrebujeme získať aspoň tri body. Najmä z Luxemburska, tie by nám mohli zabezpečiť postup na ME, ale bude to náročné. Musíme sa o ne ako vždy pobiť na ihrisku." Mak v domácom dueli proti Portugalcom nehral, videl ho z inej perspektívy. "Každý chce byť na ihrisku a mňa trošku mrzelo, že som nehral. No môžem povedať, že sme odohrali veľmi dobrý zápas, ktorému by viac pasovala remíza. Teraz to bude o niečom inom. Portugalci sú doma a budú sebavedomejší, my sa preto musíme pripraviť ešte lepšie ako minule, aj keď na zápasy proti silnejším súperom sa dokážeme vyhecovať," konštatoval Mak.

Tréner Francesco Calzona avizoval, že s ním počíta na post "deviatky". Mak s tým nebude mať žiadny problém. "Viackrát v kariére som hral útočníka. Nastupoval som na tomto poste v Zenite Petrohrad, PAOK Solún a dokonca aj v reprezentácii, ak ma pamäť neklame, tak to bolo v zápase proti Španielsku v Oviede. Je na trénerovi, kam ma zaradí, ale hovorím, že táto pozícia mi nie je cudzia. Nie je však podstatné, kde budem hrať, ale aký výkon predvedie celé mužstvo."