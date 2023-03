Jeho príbeh je inšpirujúci a plný nezlomnosti. Reč je o jednonohom poľskom futbalistovi Marinovi Oleksym, ktorý strelil najkrajší gól roka.

Po nehode, po ktorej mu museli amputovať ľavú nohu, si zrejme nepomyslel, že bude niekedy hrať futbal, nieto že sa mu podarí kúsok, ktorým zatieni mená ako Dimitri Payet či Richarlison. Oleksy sa nikdy futbalovom neživil, pred nehodou bol dokonca brankár.

„Keď som hral futbal na regionálnej úrovni, bol som vždy najlepší. Musel som hrať na každom turnaji, vždy ma zvolili za najlepšieho brankára,“ hovorí Oleksy pre ESPN a spomína na osudný moment, ktorý mu zmenil život od základov:

„Šéf nás poslal zaplátať dieru v asfalte. Šofér auta ním narazil do 150-kilového valca, ktorý mi prešiel cez nohy. Najskôr som nič necítil, pamätám si môjho strýka, ako pobehoval okolo mňa a kričal. Pozrel som sa dole, zbadal som moje poranené nohy a trochu som tušil, čo sa stalo. Bál som sa. Neustále som premýšľal nad tým, či budem žiť, alebo zomriem. Jediné, čo som mal v hlave, bolo, že musím zostať nažive a nemôžem zomrieť. Ľavú nohu mi museli amputovať.“

Marcin Oleksy strelil najkrajší gól roka. Zdroj: TASR/AP

Cestou do nemocnice záchrankou stratil vedomie. „Spomínam si na röntgen a obrovskú bolesť, ktorú som cítil. Spočiatku som ju necítil, asi kvôli adrenalínu, no potom to prišlo. Keď som sa zobudil po operácii a videl, že nemám nohu, bol som hlavne šťastný, že žijem. Nechcel som, aby bola moja rodina smutná, tak som sa snažil robiť žarty zo svojej nohy.“

Návrat do života bol mimoriadne náročný, dva roky bol na invalidnom vozíku, trápil sa. Všetko zmenilo až narodenie syna. „Vždy som sníval o tom, že budem mať syna a budem s ním môcť hrať futbal. Keď som dostal športovú protézu, zobral som ho na futbalové ihrisko. Začali sme spolu hrať a cítil som, že sa chcem znova vrátiť a hrať futbal.“

Oleksy pracoval ako tréner brankárov na mládežníckej úrovni, potom objavil futbal pre ľudí s amputovanými končatinami a začal hrať za Wartu Poznaň. „Po prvom tréningu som vedel, že tam chcem zostať a opäť hrať futbal,“ prezrádza. Nebolo to pre neho jednoduché. Poliak mal problémy s barlami, musel preto schudnúť a naučiť sa s nimi hrať futbal.

Počas zápasového debutu síce strelil gól, no zlomil si lýtkovú kosť. Opäť sa nevzdal, vrátil sa a dokonca si vybojoval miestenku v poľskej reprezentácii. Samozrejme, futbalom sa neživí, dnes pracuje v stavebníctve, obsluhuje bager.

Oleksy sa stal prvým hendikepovaným futbalistom, ktorý získal Cenu Ferenca Puskása. „Vždy som chcel streliť krásny gól a nakoniec sa mi to podarilo. Mám v sebe vieru, že takéto veci dokážem robiť aj s barlami. Počas tréningu sa o podobné strely nepokúšame. Keď som však začal hrať futbal po amputácii nohy, vždy som chcel urobiť niečo špeciálne.“

Prebratie ceny na galavečeri FIFA The Best bolo pre neho mimoriadne emotívne. „Príde čas, keď uverím tomu, čo sa mi podarilo. Trochu som sa bál, keď som si šiel prebrať cenu, bolo tam veľa emócií. Najprv som sklonil hlavu, dvakrát sa zhlboka nadýchol a opakoval si, aby som nevyronil slzu. Bolo pre mňa ťažké čo i len snívať o takejto cene. Zrazu som tam stál a preberal cenu za najkrajší gól na svete,“ opisoval poľský futbalista emotívne chvíle.