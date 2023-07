Liverpool - Tréner Jürgen Klopp sa vyjadril na možný prestup Kyliana Mbappeho do Liverpoolu FC. V posledných dňoch sa šírila informácia o možnom prestupe francúzskej superstar na Anfield, no Klopp tieto fámy okamžite poprel.

Nemecký lodivod uviedol, že angažovanie Mbappeho je pre Liverpool jednoducho nereálne. "Mbappe do Liverpoolu? Smejem sa na tom. Môžem povedať, že Mbappe je vynikajúci hráč, no naša finančná situácia nám to nedovolí. Bolo by to prvýkrát za 8 rokov, čo niekto iný z klubu niečo pripravuje a chce ma prekvapiť!"