Inter by mal prísť o ďalšiu oporu! Najprv Škriniar a teraz hviezdny brankár

Manchester - Manchester United sa blíži k dotiahnutiu prestupu brankára Andreho Onanu z Interu Miláno. Viaceré britské médiá v utorok informovali, že poplatok za brankára je 47 miliónov libier (55 miliónov eur).

Dvadsaťsedemročný Kamerunčan bol v uplynulej sezóne oporou Interu pri postupe do finále Ligy majstrov. S trénerom United Erikom ten Hagom predtým pôsobil v Ajaxe Amsterdam. Onana údajne podpíše na Old Trafford päťročný kontrakt, mal by sa stať nástupcom Davida De Geu na poste jednotky.