Zell am See - Nemecký futbalový klub Hertha Berlín suspendoval brankára Mariusa Gersbecka pre údajný incident v tréningovom kempe v Rakúsku. Dvadsaťosemročného brankára vyšetruje miestna polícia pre fyzickú potýčku, po ktorej skončil v nemocnici jeden z obyvateľov.

K incidentu malo dôjsť v nedeľu v doobedňajších hodinách v rakúskom meste Zell am See. Hertha v pondelok uviedla, že Gersbeck opustil tréningový kemp. "Vzhľadom na prebiehajúce policajné vyšetrovanie týkajúce sa Mariusa sme sa rozhodli pozastaviť Mariusovi účasť na tréningu tímu až do odvolania," uviedol výkonný riaditeľ Thomas Herrich podľa agentúry DPA. Spoluhráč slovenského obrancu Petra Pekaríka sa zatiaľ k incidentu nevyjadril.