Londýn - Britský cyklista Mark Cavendish absolvoval operáciu zlomenej kľúčnej kosti, ktorú utrpel po páde v 8. etape Tour de France. Pretekár tímu Astana-Qazaqstan uviedol, že kvôli predchádzajúcemu zraneniu to bola komplikovanejšia procedúra a rehabilitácia si preto vyžiada viac času.

Najúspešnejší šprintér v histórii Tour spadol bez zavinenia asi 60 km pred cieľom 8. etapy, keď si nedal pozor na konci pelotónu na terénnu "vlnu" a utrpel zlomeninu kľúčnej kosti. Tridsaťosemročný Cavendish avizoval, že tento rok to bude jeho posledná Tour a tak aj posledná šanca osamostatniť sa na čele historických tabuliek v počte etapových víťazstiev. To sa mu po odstúpení nepodarilo a tak sa aj naďalej delí o rekord s 34 triumfami s legendárnym Belgičanom Eddym Merckxom. Rekord mal pritom na dosah len deň predtým v Bordeaux, keď bol v záverečnom špurte chvíľu na čele, no nakoniec ho zdolal Belgičan Jasper Philipsen.

Po nečakanom konci mu vyjadrilo podporu obrovské množstvo kolegov cyklistov i fanúšikov, nechýbal ani Peter Sagan. "Škoda, že mu to nevyšlo. Keď má niekto odísť takýmto štýlom, nie je to pekné. No taká je, bohužiaľ, cyklistika," povedal po etape.

"Bol som úplne ohromený láskou a podporou od všetkých. Fanúšikov, kolegov, rodiny a priateľov. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem," uviedol Cavendish v prvom príspevku na sociálnych sieťach od havárie. "Pochopiteľne, nebol to ideálny spôsob, ako ukončiť Tour de France, no aj to patrí ku kráse a brutalite cyklistiky! No cítil som sa neskutočne povznesený vďaka všetkým vám krásnym dušiam, ktoré ste so mnou zdieľali moju cestu," uviedol na Instagrame, kam pridal aj video z nemocničnej postele po operácii. Chirurgický zákrok podstúpil na pravej kľúčnej kosti, ktorú si zlomil aj v roku 2014. Stal sa to v špurte hneď 1. etapy Tour, ktorá ten rok štartovala na jeho domácej pôde vo Veľkej Británii.

"Bude to trvať trochu dlhšie ako štandardne pár týždňov pri kľúčnej kosti kvôli skrutkám, ktoré tam boli po predchádzajúcom zranení. No stále je to výhľad len na niekoľko týždňov, takže všetko dobré," uviedol.

Pre Cavendisha to však nakoniec nemusí byť posledná Tour. Takýto smutný odchod preňho nechce ani jeho súčasný tím Astana, s ktorým má zmluvu do konca roka, a preto mu už predčasne ponúkol predĺženie. Samotný pretekár sa k ponuke nevyjadril a ak by sa stihol dať dokopy, poriadnu rozlúčku by mohol absolvovať ešte na niektorých pretekoch v závere sezóny: "No teraz je čas na rehabilitáciu. Poďme na To!"

Cavendish vstúpil medzi profesionálov už v roku 2005 v nemeckom tíme Sparkasse, prvý triumf na Tour zaznamenal o tri roky neskôr a odvtedy ich nazbieral dokopy 34. Na najslávnejších pretekoch sveta sa tešil z etapových vavrínov naposledy pred dvoma rokmi, keď po návrate do tímu QuickStep triumfoval hneď štyrikrát a získal aj zelený dres. Okrem úspechov na Tour má na konte aj 17 triumfov na Giro d´Italia, tri na Vuelta a Espana, titul majstra sveta z roku 2011 či výhru na monumente Miláno - Sanremo 2009. Dokopy zaznamenal až 162 víťazstiev.