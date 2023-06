Matúš Štoček získal svoj premiérový titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike v pretekoch jednotlivcov. Na nedeľnom spoločnom šampionáte SR a ČR v Tlmačoch triumfoval v záverečnom špurte pred obhajcom prvenstva z predchádzajúcich dvoch ročníkov Petrom Saganom, ktorý po prejazde cieľom spadol. Tretí skončil Lukáš Kubiš.

Pre Sagana (TotalEnergies) to bol posledný štart na národnom šampionáte, keďže po tejto sezóne ukončí profesionálnu kariéru na ceste. Na budúci rok by sa chcel predstaviť v horskej cyklistike na OH v Paríži. Víťazný Štoček ukončil od roku 2011 trvajúcu hegemóniu Saganovcov na MSR - osemkrát ich vyhral Peter (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2021 a 2022) a štyrikrát Juraj (2016, 2017, 2019 a 2020). Juraj Sagan už svoju aktívnu kariéru ukončil.

Štoček (ATT Investments) zaznamenal v Tlmačoch zlaté double, keď predtým triumfoval aj v časovke elite. Sagan dosiahol doteraz posledné víťazstvo na predchádzajúcom národnom šampionáte 26. júna minulého roka v českom stredisku Mladá Vožice. Od budúcej soboty čaká trojnásobného majstra sveta derniéra na Tour de France, kde získal sedemkrát zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže.