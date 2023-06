Šport24.sk Video Wrzesiňská po zápase vyzdvihla kvality Súpera: Srbky boli vo všetkom lepšie ako my ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Slovenské basketbalistky do 23 rokov nezvládli druhý duel na ME proti Srbsku. Vysoká prehra s favoritom na medailu ešte úplne nezavrhla postupové šance slovenského tímu na play off. V záverečný deň skupinovej fázy však budú potrebovať aj pomoc od Maďarska, aby mohli prejsť ďalej z D-skupiny.