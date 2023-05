Šport24.sk Video Vinco Lukáč pred zápasom s Kazachstanom: Toto musíme urobiť, aby sme postúpili do štvrťfinále ×

BRATISLAVA – Slovenskí hokejisti odohrajú na MS v Rige už v poradí piaty zápas. Tentoraz si zmeriame sily s Kazachstanom. Naša hokejová legenda Vinco Lukáč predpovedá, aký náročný zápas to bude. Prezradil aj to, čo musia naši chlapci urobiť, aby sa prebojovali do štvrťfinále.