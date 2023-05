Šport24.sk Video VIDEO: Zlatan a jeho syn sa zabávali na lavičke Milána, Ibrahimovič sa nikdy nezmení ×

Miláno - Ikona Milánskeho AC a svetového futbalu Zlatan Ibrahimovič sa spoločne so svojím synom Maximilianom Ibrahimovičom radovali z víťazstva rossoneri nad Laziom Rím. Maximilian je talent do budúcnosti a už dokonca aj trénoval spoločne so Zlatanom a hrali spolu na hrote počas tréningu AC Milána.