BRATISLAVA - Slovanu po vypadnutí z Európskej konferenčnej ligy ostala už len domáca ligová súťaž. V nej belasí strácajú 4 body na prvú Dunajskú Stredu, no tréner Vladimír Weiss st. si myslí, že DAC ani Trnava by nemali na také zápasy, aké odohrali belasí s Bazilejom a do svojich konkurentov vo Fortuna lige si rypol.