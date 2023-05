Paríž - Ešportová atmosféra graduje! Na poslednom prestížnom turnaji v hre CSGO sa žije naplno. Legendárneho hráča takmer dohnali k slzám. Slovenský hráč Martin "STYKO" Styk sa predstaví už zajtra.

Záverečný turnaj hry CSGO sa hrá v parížskej Accor Aréne! Kapacita je 20 300 fanúšikov

Slovenský hráč Martin "STYKO" Styk sa so svojím tímom Apeks kvalifikoval do najlepšej osmičky, ktorá sa predstaví v parížskej Accor Aréne. Styko patrí medzi veteránov hry CSGO, no v posledných rokoch nedosahoval najlepšie výsledky. Spoločne so svojimi spoluhráčmi prekvapil ešportový svet, pretože ich účasť v top 8 predpokladal len málokto. Apeks sa predstaví v štvrťfinálovom zápase proti americkému favoritovi Team Liquid, zápas je na programe 18. mája o 19:00.