Tu nebudeš vyskakovať! Niet pochýb o tom, že jednotka draftu Connor Bedard bude patriť medzi najväčšie hviezdy NHL, no šikovný útočník to v profilige nebude mať vôbec ľahké. Jasne mu to dal najavo skúsený brankár Marc-André Fleury, ktorý Bedarda po jeho nevydarenom nájazde prebrúsil hokejkou.