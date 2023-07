Šport24.sk Video VIDEO tréner Spišskej N. Vsi Wojnar: Štvrťfinále je náš cieľ, ale sme nohami na zemi ×

Zdroj videa: TASR - Hráči HK Spišská Nová Ves vstúpia do sezóny 2023/2024 s cieľom nepodliezť vysoko nastavenú latku, no prioritnými zámermi pre nich budú ofenzívny hokej, domáce víťazstvá a účasť v play off.