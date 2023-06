Šport24.sk Video VIDEO Tréner reprezentácie Calzona pred zápasom s Islandom ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Zdroj videa: TASR - Zdravotná situácia v slovenskom tíme pred sobotňajším zápasom kvalifikácie ME 2024 proti Islandu je priaznivá, všetci hráči vrátane Milana Škriniara a Mareka Hamšíka by mali byť k dispozícii. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedol tréner Francesco Calzona.