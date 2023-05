Šport24.sk Video VIDEO Tatarovi to tam konečne padlo! Diabli sú v semifinále konferencie ×

Tomáš Tatar (32) si v 7. zápase série 1. kola bojov o Stanley Cup pripísal prvý gól v tohtoročnom play off. New Jersey v rozhodujúcom dueli zvíťazilo nad New Yorkom Rangers 4:0 a postúpilo do konferenčného semifinále.