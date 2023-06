Šport24.sk Video VIDEO Takto odpálil svoju kariéru: Zaspomínajte si na Ibrahimovičov gól po neskutočnom sóle! ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič (41) strelil počas svojej fenomenálnej kariéry množstvo krásnych gólov, no jeden bol predsa len výnimočnejší ako ostatné. V tom čase ešte obliekal dres Ajaxu Amsterdam, a to čo porobil s hráčmi súpera, mu otvorilo dvere do veľkého futbalu.