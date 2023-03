Šport24.sk Video VIDEO Spôsobil hotovú davovú psychózu: Messiho fanúšikovia po večeri takmer udupali ×

Lionel Messi sa pred reprezentačnými zápasmi vrátil do rodnej Argentíny, kam zavítal prvýkrát od triumfu na svetovom šampionáte. Hráč PSG sa išiel najesť do jednej z reštaurácií so svojou rodinou, no jeho prítomnosť miestnym neunikla a tí strojcu zlatého úspechu od nadšenia takmer udupali.