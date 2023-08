Šport24.sk Video VIDEO Slovan čaká v súboji pred bránami EL cyperský Limassol: Weiss sľubuje ofenzívny futbal ×

Futbalistom Slovana Bratislava nebude k dispozícii v prvom zápase play off Európskej ligy útočník Aleksandar Čavrič. Do hry ho nepustí svalové zranenie, no aj napriek tejto citeľnej strate sľúbil tréner Vladimír Weiss st. fanúšikom ofenzívny futbal.