Štvrtá etapa na Giro Next Gen, čo sú slávne preteky Giro d´Italia pre jazdcov do 23 rokov, obsahovala aj slávne stúpanie na Stelvio. Pre niektorých jazdcov to bola silná káva a tak ich ťahali podporné vozidla či sprievodné motorky. Za tento prehrešok ich 31 diskvalifikovali.