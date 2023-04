Šport24.sk Video VIDEO Nič roztomilejšie dnes neuvidíte: Štvorročný Novak Djokovič a jeho prvý tenisový tréning! ×

Dnes je najlepší na svete a už dlhé roky patrí k najúspešnejším tenistom všetkých čias, no aj on niekedy iba začínal. Srb Novak Djokovič (35) zobral raketu prvýkrát do rúl ako štvorročný a odvtedy ju nepustil. A takto vyzeral jeho vôbec prvý tréning!