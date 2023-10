Šport24.sk Video VIDEO Mário Lunter po prehre Košíc s Skelleftea AIK ×

Hokejisti HC Košice nebodovali ani vo svojom piatom zápase v Lige majstrov. V utorňajšom domácom stretnutí prehrali so švédskym tímom AIK Skelleftea 1:2 a prišli aj o teoretickú šancu postúpiť do vyraďovacej fázy. So súťažou sa rozlúčia domácim duelom s Adlerom Mannheim v stredu 18. októbra.