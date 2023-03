MICHALOVCE - Hokejisti Trenčína po prehre 1:2 na ľade Michaloviec nepostúpili do play-off extraligy, pričom duel výrazne ovplyvnilo vylúčenie Pietronira do konca zápasu za údajný faul na Paločka. Svoje si o tom myslí aj Marián Gáborík, ktorý rozhodcom na Instagrame poslal jasný odkaz. (Zdroj videa: Instagram mgaborik12).

Nešťastný zákrok sa stal na v 8. minúte tretej tretiny a výrazne ovplyvnil jej priebeh. Hoci už domáce Michalovce vtedy vyhrávali 2:1 a rovnakým výsledkom sa samotný duel aj skončil, Dukla sa po faule Pietronira na Paločka musela 5 minút brániť domácej presilovke. Mnohí sú však presvedčení o tom, že hit trenčianskeho hráča faulom ani nebol.

Legendárny Marián Gáborík dal svoje pocity najavo aj prostredníctvom sociálnych sietí. „Tak toto si robíte srandu, rozhodcovia?! Hanba odpískať takýto čistý hit! A ešte k tomu aj 5+DKZ? Je mi z vás zle,“ napísal rodák z Trenčína a ku svojmu komentáru pridal aj niekoľko výstižných smajlíkov.

Rozhodcovia samotný zákrok skúmali niekoľko minút a nakoniec ho posúdili ako napadnutie. „Uložený trest päť plus do konca zápasu za napadnutie, nebezpečná vzdialenosť od mantinelu, bezohľadné ohrozenie súpera ako tretí hráč v súboji,“ vysvetľoval jeden z hlavných rozhodcov Peter Stano kontroverzné rozhodnutie. S týmto verdiktom však v štúdiu RTVS nesúhlasil ani bývalý obranca Boris Valábik, ktorý takisto len neveriacky krútil hlavou. „Paločko si musí dávať pozor, aby nezostal tak laxne na korčuliach. Nemôžete zvesiť plecia a myslieť si, že sa vám nič nestane. Hráč je sám zodpovedný za svoje zdravie, no z môjho pohľadu išlo o čistý bodyček. V NHL by to rozhodcovia vôbec neriešili a na medzinárodnej scéne by to takisto nebol faul,“ zhodnotil Valábik.