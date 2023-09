PRAHA - Derby, ktoré pripomínalo skôr súboj v klietke! Duel pražských S medzi Slaviou a Spartou sa skončil 1:1, no viac ako o výsledku sa po stretnutí hovorilo o divočine na ihrisku. Červené karty videli kapitáni oboch tímov Jan Bořil a Ladislav Krejčí po tom, čo sa vzájomne škrtili. (Zdroj videa: O2 TV Sport)

Oba tímy sa naladili na nedeľňajší šláger víťazne, keď zvládli svoje zápasy v Európskej lige. Slavia uspela na ihrisku Servette Ženeva 2:0, Sparta vstúpila do skupinovej fázy triumfom nad Arisom Limassol 3:2. Prvý polčas nepriniesol veľké príležitosti, na ihrisku sa však iskrilo od prvej minúty a duel pripomínal skôr MMA zápasy.

V 55. minúte Ekvádorčan Angelo Preciado fauloval Muhameda Tijaniho a rozhodca po dlhom rozhodovaní odpískal penaltu. Jurečka oklamal brankára a poslal loptu do druhej strany. V nastavenom čase Igoh Ogbu zahral rukou v šestnástke a hostia dostali šancu vyrovnať z penalty. Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín ju premenil. Duel nedohrali obaja kapitáni Jan Bořil a Ladislav Krejčí, ktorých po vzájomnej šarvátke vylúčil rozhodca Ladislav Sziksza.

Bořil s Krejčím sa doslova škrtili a celú situáciu spustil fakt, že kapitán Slavie sotil do Haraslína, čo hostia nenechali len tak a oheň bol na streche. Mnohí po stretnutí nad priebehom derby len krútili hlavou a označili ho za hanebné. Tréner Slavie Jindřich Trpišovský po zápase priznal, že svojho kapitána nepochváli. „Budem mu to vyčítať. Nemal som do toho púšťať, pretože sme vyhrávali a v závere sme ho potrebovali na ihrisku,“ povedal na tlačovke. Jeho náprotivok však Krejčího podržal. „Situáciu som videl po zápase a verím, že niekto zodpovedný nado mnou to rozhodnutie zváži. Krejčí sa, podľa mňa, len bránil,“ uviedol tréner Sparty Brian Priske.