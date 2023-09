Šport24.sk Video VIDEO Djokovič ohúril na US Open: Diváci nechápali, kam zmizla loptička ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Srbský tenista Novak Djokovič bez problémov postúpil do štvrťfinále US Open, keď si s Chorvátom Gojom poradil hladko v troch setoch. Nole však pobavil divákov aj parádnym kúskom, keď nevydarený odpal svojho súpera schoval priamo do vrecka a mnohí neverili vlastným očiam, čo Srb predviedol.