RÍM - Taliansky futbalový brankár Ivan Provedel bol po stredajšom zápase Ligy majstrov s Atleticom Madrid najospevovanejší hrdina Lazia Rím. Pod remízu 1:1 sa podpísal nielen viacerými zákrokmi, ale najmä gólom v piatej minúte nadstaveného času.

"Je to večer, ktorý si budem pamätať celý život," povedal pre uefa.com. Provedelova chvíľa prišla po situácii, ktorá vyplynula z rohového kopu. Hostia sa na moment nevenovali hre, na center Louisa Alberta do šestnástky nedokázali dostatočne zareagovať a brankár Lazia hlavou prekonal Jana Oblaka.

"Som šťastný najmä z toho, že sa nám podarilo vyrovnať zápas, v ktorom sme si nezaslúžili prehrať. Neskôr si asi uvedomím, že sa mi podarilo skórovať v zápase Ligy majstrov. Náš bod je úplne zaslúžený, ideme ďalej. Futbal je niekedy o správnych momentoch. Mrzí ma, že sme museli vyrovnať až v poslednej minúte. Dúfam, že nám to dodá impulz a motiváciu do ďalších duelov," povedal Provedel, ktorý už v minulosti skóroval v talianskej Serii B.

Z gólu svojho brankára boli nadšení aj jeho spoluhráči. "Je to mimoriadny chalan. Ešte predtým, ako nám zachránil bod, nás podržal v bránke. Už vlani mal mimoriadnu sezónu a dnes znovu ukázal, aký je pre nás dôležitý," poznamenal obranca Alessio Romagnoli. Hráči domáceho Lazia boli v zápase strelecky aktívnejší (19:9), na bránku súpera vyslali celkovo 7 striel, Atletico 4. Španielsky tím išiel do vedenia v 29. minúte po góle stredopoliara Pabla Barriosa. Nádejný výsledok však neudržal, no podľa stredopoliara Antoinea Griezmanna, ktorého vyhlásili za hráča zápasu, podal dobrý výkon. "Bol to skvelý zápas, s výkonom môžeme byť spokojní - ako v útoku, tak aj v obrane. Škoda len inkasovaného gólu. Myslím si, že sme mohli viackrát skórovať, mali sme na to 2-3 veľmi dobré šance. Žiaľ, výsledok je taký, aký je. Myslím si však, že sme do súťaže nevstúpili zle."