Kapitán Slovana Vladimír Weiss ml. zasa raz dokázal svoju extratriedu. V nedeľňajšom súboji so Žilinou zobral zodpovednosť do vlastných rúk, pred pokutovým územím belasých získal loptu a zo žilinských súperov si urobili doslova kužele. Odmenou za to bol gól na konečných 4:2 v prospech hostí.