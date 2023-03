Šport24.sk Video VIDEO Ako na dedine: Pozrite, ako sa na Tehelnom poli hádali fanúšikovia Bosny s jej trénerom! ×

Takéto scény na vrcholné fórum nepatria. Počas zápas futbalistov Bosny a Hercegoviny so Slovenskom (0:2) na bratislavskom Tehelnom poli, sa hosťujúci fanúšikovia slovne pustili do trénera ich reprezentácie Faruka Hadžibegića. Od toho vraj žiadali návrat Džeka, Gojaka a Krunića do zostavy.