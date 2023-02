Šport24.sk Video Šokujúce udalosti v Holandsku! Fanúšik PSV napadol brankára Sevilly, no ten ho zložil k zemi ×

Futbalisti FC Sevilla podľahli PSV Eindhoven v Holandsku 0:2, no doma vyhrali 3:0 a postúpili do osemfinále Európskej ligy. Jeden z domácich fanúšikov to neuniesol a vtrhol po konci zápasu na trávnik. Napadol srbského brankára FC Sevilla Marka Dmitroviča. Ten sa však s výtržníkom nemaznal a predviedol takedown ako z Oktagonu.