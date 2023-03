Šport24.sk Video Slovenský moderátor Lukáč čelí šokujúcim vyhrážkam smrti od fanúšika ×

Futbalisti Manchestru United v nedeľnom šlágri anglickej Premier League dostali šokujúci a zahanbujúci debakel od Liverpoolu 0:7. Fanúšikovia „červených diablov“ to nahnevalo do nepríčetnosti. Nechutne si to odniesol aj slovenský moderátor Matúš Lukáč.