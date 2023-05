Šport24.sk Video Ostatné VIDEO Turnaj Pohár národov v plážovom volejbale: Slovenky do finále nepostúpili ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Zdroj videa: TASR - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale prehrali v semifinále turnaja Nations Cup v Bratislave s Ukrajinou 0:2 na zápasy a so súťažou sa rozlúčili. Podujatie je súčasťou kvalifikácie na OH 2024 v Paríži, postup do ďalšej fázy si vybojuje iba víťaz.