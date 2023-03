Mala to byť láska do konca života. Po mnohých mileneckých aférach či liečeniach závislostí na liekoch si golfová legenda Tiger Woods (47) nabalil priam nevýraznú manažérku sieti reštaurácií Ericu Hermanovú (38).

Hermanová obiehala golfové turnaje aj spoločenské akcie po boku Woodsa a užívala si jeho luxus vrátané honosných sídiel a súkromného lietadla. Prelietavý golfista jej údajne nedokázal zostať verný, podviedol ju a nakoniec aj vyhodil z honosného sídla v Hobe Sound. Erica to však nenechala len tak a na športovca podala žalobu.

Na začiatku vzťahu totiž podpísala dohodu o mlčanlivosti, aby sa na svet nedostali detaily ich vzťahu napríklad v takomto prípade ako po rozchode. Hermanova však tvrdí, že táto zmluva by mala byť zrušená, ak existujú dôkazy o napadnutí alebo o obťažovaní. Woods ju mal ešte v októbri „vykopnúť z ich domu“, donútiť ju ísť na dovolenku, zobrať z jej účtu 40-tisíc dolárov a obviniť ju z toho, odkiaľ ich vlastne zobrala.

Hermanová po týchto turbulentných časoch požaduje od Woodsa 30 miliónov dolárov za emocionálne škody a aj za to, že musela opustiť sídlo za 48 miliónov. Podľa ústnej dohody mohla ešte nejaký čas bývať v dome, ale keď sa vrátila z nanútenej dovolenky, tak už boli vymenené zámky.