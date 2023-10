Šport24.sk Video Marka Hamšíka sme sa pýtali, ako si zvyká v ulohe trénera: Prezradil omnoho viac ×

Bývalý slovenský futbalista Marek Hamšík (36) sa po ukončení profesionálnej kariéry naplno vrhol do práce s mládežou. Pýtali sme sa ho na to, ako mu to ide s trénerským remeslom a píšťalkou v ruke.