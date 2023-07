Šport24.sk Video Čo odkazuje Lukáč športovcom pred parlamentnými voľbami ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Šťastie vo voľbách skúsi aj tentoraz niekoľko športovcov. Skúsenosti s parlamentom má tiež legendárny hokejista Vincent Lukáč (69), ktorý sedel v NR SR od roku 2010 do 2012 ako poslanec za SNS, no dnes to považuje za chybu.