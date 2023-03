Srbský tenista Novak Djokovič sa odhlásil z turnaja ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Potvrdili to organizátori, keďže líder rebríčka ATP nemá povolený vstup do krajiny. Informovala agentúra AFP.

Djokovič nemôže vstúpiť do Spojených štátov, pretože nie je očkovaný proti Covidu-19. Srb požiadal americké úrady o špeciálne povolenie na vstup, no tie ho zamietli. Po Indian Wells nasleduje turnaj v Miami, ktorý by mal Djokovič taktiež vynechať, ak miestne úrady nezmenia rozhodnutie. USA stále nepovoľuje vstup do krajiny nezaočkovaným zahraničným cestujúcim, pričom Úrad pre bezpečnosť dopravy nedávno uviedol, že táto politika sa nezmení minimálne do polovice apríla. Djokoviča má na turnaji nahradiť Gruzínec Nikoloz Basilašvili.

Srbov očkovací status spôsobil, že ho krátko pred Australian Open 2022 deportovali z Austrálie. Po víťazstve vo Wimbledone vynechal kvôli cestovným obmedzeniam aj minuloročný Grand Slam US Open. Do Austrálie sa vrátil na začiatku januára a zvíťazil na Australian Open, kde získal rekordný 22. grandslamový titul vo dvojhre a vyrovnal Španiela Rafaela Nadala. Minulý týždeň v Dubaji sa zastavila Djokovičova víťazná séria na okruhu na čísle 20, keď prehral v semifinále s Rusom Daniilom Medvedevom 4:6, 4:6.

Americká tenisová asociácia (USTA) aj organizátori US Open vyjadrili podporu Djokovičovej žiadosti o povolenie vstupu do USA. "Novak je jeden z najväčších šampiónov, akých kedy náš šport videl. USTA a US Open dúfajú, že Novak bude so svojou žiadosťou o vstup do krajiny úspešný a že ho fanúšikovia budú môcť opäť vidieť v akcii v Indian Wells a Miami," napísal oficiálny profil US Open na svojom Twitteri.