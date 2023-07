VIDEO Alcaraz s Djokovičom napodobnili Nadala a Federera: To isté sa stalo pred 15 rokmi

Ako cez kopirák. Víťaznú loptičku získal Carlos Alcaraz v nedeľnom finále Wimbledonu proti Novakovi Djokovičovi rovnako ako Rafael Nadal pred 15 rokmi proti Rogerovi Federerovi. Hovoriť o svetovej jednotke, že je to druhý Rafa, sa bude hovoriť ešte aj pre jeden rituál.

Na sociálnych sieťach sa objavilo porovnanie poslednej loptičky z dramatického finále medzi Nadalom a Federerom pred 15 rokmi a z nedeľného finále. Podanie, ritern, krížny úder a chyba do siete... Tak vyzerali posledné okamihy oboch veľkých zápasov, ako keby ste použili možnosť kopírovať a vložili ju do zápasu o 15 rokov. Nasledovala aj rovnaká oslava. Nadal sa vtedy zvalil na zem a to isté urobil aj Alcaraz.

Mladý Španiel napodobňuje aj posvätný rituál jeho krajan. Rafa si natáča logo na fľaši s vodou na stranu kurtu, z ktorej hrá. Pozorné oko fanúšikov si všimlo, že čerstvý víťaz Wimbledonu to začal robiť taktiež. Však keď ľavoruká hrajúca legenda dokázala s tým získať 22 grand slamov, tak to možno aj funguje.

Rovnaké natočenie fliaš? Zdroj: koláž Šport24.sk

„Chcel by som byť ako Nadal. Trénuje tvrdo a veľmi sa pre tenis obetuje,“ povedal ešte ako len 13-ročný Alcaraz. V niektorých veciach sa mu už podobá. Aj Nadal mal vo veku 20 rokov na konte už dve grandslamové víťazstvá.