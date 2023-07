Wimbledon každoročne patrí medzi vrcholy tenisovej sezóny. O triumfe na najpopulárnejšom grandslame sveta sníva azda každý tenista, výnimkou nie sú ani tí naši. Dlhodobo sa však Slovákom na veľkých podujatiach nedarí dosahovať výraznejšie úspechy a inak tomu nebolo v All England Clube ani tento rok.

Slovenskí tenisti a tenistky na tohtoročnom Wimbledone v singli dieru do sveta neurobili. Ani jednému z našich reprezentantov sa nepodarilo prebojovať do 2. kola tretieho grandslamového turnaja roku. Najväčšie nádeje fanúšikovia vkladali do Alexa Molčana, ktorý však padol na prvej prekážke - so Švédom Ymerom prehral jednoznačne 0:3 na sety. Aj Anna Karolína Schmiedlová neuspela v 1. kole dvojhry so švajčiarskou kvalifikantkou Viktorijou Golubicovou a podľahla jej 3:6, 6:7 (4). Tento zápas bol kuriózny tým, že sa pre počasie prekladal a napokon sa pre tmu hral až v dvoch dňoch.

Celkovo sa na londýnskej tráve uplynulé dni predstavilo osem tenistov a tenistiek spod Tatier. V hlavnej časti turnaja účinkovali traja - Alex Molčan, Viktória Hrunčáková a Anna Karolína Schmiedlová. Aj oni mali šancu získať časť z 37-miliónového koláča, no napokon sa im ušli iba omrvinky. Organizátori boli pritom tento rok oproti vlaňajšku štedrejší. Už na kvalifikáciu vyčlenili 4,9 milióna eur, čo je o 14,5% viac ako v roku 2022.