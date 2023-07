Nevedela vydržať domov alebo jednoducho miluje pozornosť. Či platí prvá, alebo druhá verzia, výsledok bol rovnaký. Kontroverzná Cara Delevingneová sa postarala o poriadny rozruch počas tenisového Wimbledonu.

Anglická herečka a modelka, ktorá sa liečila z viacerých závislostí, si našla cestu na trávnatý grandslam. Jej správanie však ani zďaleka nekorešpondovalo s konzervatívnym štýlom, akým sa prezentuje samotný grandslam. Práve naopak.

Cara sledovala na tribúne zápasy po boku svojej priateľky Leah Masonovej, no tenis ju zrejme až tak nenadchol. „Neváhala predviesť praktiky, ktoré by sa hodili skôr do spálne za zatvorené dvere alebo minimálne do nočného klubu. Bolo jej úplne jedno, že ju zvečnia fotografi. A Cara mala blízko aj ku kamarátke, s ktorou taktiež flirtovala,“ komentoval správanie známej herečky český web super.cz.

