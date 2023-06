Naša tenistka Viktória Hrunčáková si zahrá na grandslamovom turnaji v Anglicku. Wimbledon je na programe od 3. júla do 16. júla.

Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V dueli o postup zdolala v pozícii nasadenej dvadsaťjednotky tretiu nasadenú Dánku Claru Tausonovú 7:5, 4:6, 6:3. Hrunčáková má na tráve formu, čo v júni potvrdila postupom do semifinále dvojhry na turnaji WTA v holandskom Hertogenboschi. Vo štvorhre sa po boku svojej krajanky Terezy Mihálikovej dostala až do finále.