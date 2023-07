BRATISLAVA - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová hodnotí účasť v semifinále juniorskej dvojhry i štvorhry na grandslamovom Wimbledone veľmi pozitívne. Vďaka tomu sa v rebríčku ITF v singli posunula z piateho na tretie miesto. Pre náš portál priblížila svoje pocity z nedávno skončeného Wimbledonu a načrtla aj ďalšie plány.

Tohtoročný Wimbledon vám vyšiel oveľa lepšie ako minulý, keď ste prehrali už v 1. kole, s akými pocitmi ste vstupovali do turnaja?



Na prvé kolo som nastupovala veľmi nervózna. Minulý rok som neuspela v prvom kole, keď som prehrala s domácou Britkou. Vtedy som sa na kurte výrazne trápila. Teraz to bolo oveľa lepšie, prvý zápas som zvládla výborne a bola som spokojná.

Atmosféra na Wimbledone je špecifická, vedeli by ste ju s niečím porovnať?



Atmosféra vo Wimbledone sa nedá porovnať so žiadnou inou na svete, ani so žiadnym iným grand slamom. Pre mňa je Wimbledon číslo jedna. Veľmi som si užívala tento rok.

Tenisová kariéra sa vám naplno rozbieha, patríte medzi najlepšie mladé hráčky na svete, rozmýšľali ste niekedy, že by ste nechali školu a venovali sa len tenisu?



Určite som nad tým rozmýšľala, no vždy som od toho upustila. Povedala som si, že by ma mrzelo, keby sa takto rozhodnem, takže to nechcem spraviť, aby som to neskôr neľutovala. Aspoň to základne vzdelanie strednej školy je to najmenej, čo môžem urobiť. Čo sa týka ďalšej nadstavby, to už ukáže čas, ale minimálne maturitu chcem určite mať.

Určite ste sledovali seniorské časti Wimbledonu, mali ste nejakých svojich favoritov?



Medzi ženami som fandila Mire Andreeve, je to moja rovesníčka a veľmi dobrá kamarátka. Prajem jej úspechy, viem, že si to zaslúži. Dúfala som, že by to mohla vyhrať, ale nakoniec prehrala, myslím, že vo štvrtom kole, ale bola som na ňu veľmi hrdá.



Potešilo ma aj, že mužské finále zvládol Alcaraz. Priznám sa, nie som najväčší fanúšik Djokoviča.

Ako ste sa odmenili za veľký úspech na Wimbledone? Kúpili ste si niečo, čo poteší každú ženu ako napríklad kabelku alebo podobne?



Konečne som sa vyspala! (smiech) Zatiaľ nič také špeciálne som si nedopriala, na kabelky veľmi nie som. Som doma s rodinou, to je pre mňa najväčší dar.

Aké sú vaše najbližšie plány?



Čakajú majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov, potom sa budem chystať na US Open a určite skúsim aj nejaký ženský turnaj, ešte som však nepozerala kalendár.

Čoskoro vás čaká náročný prechod do ženského tenisu, ako to vnímate?



Ženský tenis je úplne iný svet. V juniorke sme všetci jeden veľký kolektív, je to skôr na kamarátskej báze. V seniorskom tenise je to iné, každá sa sústredí sama na seba. Je to veľmi ťažké, je to boj o každú loptu, ide už o veľké peniaze, hráčkam ide o živobytie, je to úplne odlišné. Teším sa na ten prechod, ale zároveň mi budú chýbať aj juniorské časy.

Napríklad kamarátstvo medzi Federerom a Nadalom bola teda skôr rarita...



V seniorskom tenise už je to obrovská rivalita. Vždy môže zvíťaziť len jeden, takže je to pochopiteľné, že veľa kamarátstiev nevzniká.