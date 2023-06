MELBOURNE - Austrálsky tenista Nick Kyrgios absolvoval po Wimbledone v roku 2019 psychiatrické liečenie. Finalista vlaňajšieho Grand Slamu na tráve All England Clubu to priznal v dokumente Break Point, ktorý uverejnia 21. júna.

"Seriózne som zvažoval samovraždu. Prehral som vo Wimbledone a keď som sa zobudil, môj otec sedel na posteli a plakal. To ma zobudilo, povedal som si, že takto nemôžem pokračovať," uviedol Kyrgios, ktorý priznal už v minulosti problémy s mentálnym zdravím a sebapoškodzovanie. Detaily o svojich problémoch odhalil v dokumente Break Point. "Skončil som na psychiatrickom oddelení v Londýne, aby som vyriešil svoje problémy," citovala 28-ročného tenistu agentúra AFP.

Pred sezónou 2019 mal turbulentný rok a čelil kritike za svoje správanie na kurte. Vo Wimbledone prehral v druhom kole s Rafaelom Nadalom a mal na sebe tričko s dlhým rukávom. To malo slúžiť na zakrytie rán po sebapoškodzovaní: "Pil som, užíval som drogy, stratil som vzťah so svojou rodinou a odstrčil som všetkých blízkych priateľov." Tento týždeň sa vrátil do akcie na Stuttgart Open, mimo hry bol od januárovej operácie kolena.