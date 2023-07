Slovenský tenista Alex Molčan neuspel v 1. kole dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Švédovi Mikaelovi Ymerovi podľahol 3:6, 3:6, 4:6.

Na trávnatých dvorcoch All England Clubu tak nenadviazal na úspešné vystúpenie z vlaňajška, keď v premiére v hlavnej súťaži postúpil až do 3. kola. Ymer hneď v úvodnom geme čistou hrou prelomil Molčanovo podanie, po potvrdení brejku sa ujal vedenia 2:0 a v ďalšom priebehu setu mu stačilo držať si servis. V druhom dejstve si Švéd vďaka rýchlemu brejku vybudoval rozhodujúci náskok 3:0. Ymer výborne servoval, hral rýchlo a nepúšťal Molčana do dlhších výmen.

V treťom sete držal najlepší slovenský singlista so súperom krok do stavu 3:3. V siedmom geme opäť stratil podanie a Ymer už dotiahol zápas do víťazného konca. V desiatom geme premenil pri vlastnom servise hneď prvý mečbal a upravil vzájomnú bilanciu s Molčanom na 3:0.